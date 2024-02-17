Мир 17 февраля 2024, 21:07 Немецкий оборонный концерн откроет завод на Украине DPA: Rheinmetall построит завод по производству снарядов на Украине РИА «Новости»

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить на Украине завод по производству артиллерийских снарядов. Меморандум об этом заключили с украинской стороной на кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство DPA.

«Мы хотим стать эффективным партнером Украины в том, что касается восстановления ее некогда сильной военно-технической промышленности», — заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

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По данным агентства, на церемонии подписания Украину представлял министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Управление заводом хотят доверить совместному предприятию. На заводе будут производить «шестизначное количество» снарядов калибра 155 миллиметра в год.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер ранее заявил, что потребности ВСУ в снарядах сегодня в три раза выше, чем возможности Германии по их производству. По его словам, в год Украине потребуется свыше двух миллионов снарядов.