Мир 06 февраля 2024, 09:58 Пентагон нарастит производство снарядов для поддержки Украины США начнут производить до 80 тысяч боеприпасов в месяц к концу года US Marines/via Globallookpress.com/globallookpress

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США к концу 2024 года получат возможность нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 80 тысяч снарядов в месяц. Об этом заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, сообщила «Газета.ru».

По его словам, США смогут пополнить собственные запасы боеприпасов и увеличить поддержку ВСУ. Буш отметил, что Пентагон нарастит производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, снарядов для ЗРК Patriot, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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Помощник министра армии добавил, что Пентагону потребуется дополнительное финансирование. Он заключил, что американскому конгрессу придется выделить на оборонные нужды страны еще порядка 3,1 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg указало на недостаток боеприпасов в украинской армии. В издании отметили, что для поддержания боеспособности ВСУ потребуется помощь США, так как страны Европы не смогут передать Украине обещанное число снарядов.