Мир 27 февраля 2024, 12:03 Нехватка снарядов завела ВСУ в тупик Bloomberg указал на тупиковую ситуацию для ВСУ из-за нехватки снарядов U.S. Department of Defense

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Неудавшееся контрнаступление, которое истощило украинскую армию, завело ее в тупик. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.

«Конфликт зашел в тупик, и Украина вынуждена распределять боеприпасы на линии фронта», — отметило издание.

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Украинские власти не рассчитывают на «спасательный круг» со стороны Запада. Тем временем российские военные бьют по слабым местам в обороне ВСУ. На этом фоне зависимость Украины от поставок боеприпасов и проблемы с запуском собственного производства снарядов приводит к новым поражениям, подчеркнули в Bloomberg.

Обстановка в мире не сыграла на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его страна теряет союзников, в том числе Польшу, внутри которой началась борьба из-за ухудшения экономической ситуации.

Ранее Spiegel со ссылкой на свои источники написал, что Германия обсуждала с Индией возможность закупок артиллерийских снарядов для их последующей передачи Украине.