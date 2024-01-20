Мир 20 января 2024, 03:24 «Поотрывало руки». На Украине рассказали об опасности кустарных снарядов для БПЛА Эксперт аэроразведки Берлинская: украинцам отрывает руки при производстве дронов РИА «Новости»

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Украинцы получают ранения и даже погибают при кустарном производстве снарядов для БПЛА. При этом государство практически не обеспечивает армию боеприпасами для дронов. Об этом заявила заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в беседе с журналисткой Натальей Мосийчук на Youtube.

По словам Берлинской, несмотря на опасность, украинские волонтеры вручную создают снаряды.

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«Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на „Мавики“, или на „Бомберы“ скручивают эти ВОГи», — пожаловалась эксперт.

Ранее украинцев призвали собирать семидюймовые FPV-беспилотники для ВСУ в домашних условиях. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что любой желающий может пройти бесплатное обучение и заняться производством беспилотников в рамках программы «Народный дрон». Объем такого народного производства, по задумке чиновника, должен принести ВСУ миллион БПЛА. Причем детали и инструменты для производства беспилотников украинцы должны закупать самостоятельно.