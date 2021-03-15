СМИ: в Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

Около 83 тысяч кур пришлось уничтожить в японской префектуре Тотиги. На одной из ферм выявили вспышку птичьего гриппа.

Очаг заражения обнаружили на одной из ферм в городе Хага, сообщило агентство Kyodo.

Вспышка птичьего гриппа была обнаружена в Японии в ноябре прошлого года. К январю в стране пришлось уничтожить около 6,5 миллиона кур. Очаги заражения были обнаружены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии. Это самая масштабная вспышка птичьего гриппа в стране за всю историю.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, может мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Россия к этому уже начала готовиться, а также предупредила ВОЗ о новой угрозе.

Птичий грипп уже приносит проблемы отечественным предпринимателям. Часть российских производителей мяса птицы может сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные. Из-за этого могут вырасти цены на мясо птицы и яйца.