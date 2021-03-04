Яичный кризис навис над Россией. Производство падает, а цены растут

Часть отечественных производителей мяса птицы может сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Россиянам пообещали, что ситуация исправится к концу весны.

Похоже, птица в этом году очень старается подорожать. Среди причин традиционно называли пандемию, курс валют, проблемы на мировых продовольственных рынках и санкции. Потом к списку добавился птичий грипп, из-за которого пришлось ликвидировать или существенно сократить поголовье на некоторых птицефабриках. Теперь производители курятины сообщают о дефиците инкубационных яиц.

В них нуждается часть российских птицеводов, так как они не имеют собственных репродукторов. А цены на инкубационное яйцо выросли за год почти вдвое: от 16-17 рублей за штуку в прошлом году до 30 рублей в нынешнем. Для птицефабрик, обеспечивающих около 20% российского рынка мяса птицы, такая математика невыгодна, и они готовы сократить производство, сообщает «Коммерсантъ».

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Чужие яйца

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал «360», что многие профильные предприятия, входящие в состав союза, закупают импортные инкубационные яйца.

«Дисбаланс спроса и предложения появился из-за вспышек птичьего гриппа в Евросоюзе, что отразилось на объемах поставок инкубационных яиц в Россию. Дополнительно повысил спрос на инкубационное яйцо рост закупок со стороны Китая. Эти факторы могут стать причиной сокращения производства и спровоцировать рост себестоимости», — пояснил эксперт.

Однако сдерживающим фактором для любого увеличения цены готовой продукции продолжает оставаться низкая покупательная способность населения. Точные прогнозы будут зависеть от мер, принятых для стабилизации ситуации.

«Мы надеемся, что обсуждаемые меры поддержки отрасли в среднесрочной перспективе решат проблему. Речь об увеличении размера краткосрочных кредитов до 1,5 миллиарда рублей, продлении до 12 лет инвестиционных кредитов пострадавшим от птичьего гриппа предприятиям, возмещении затрат на один килограмм куриного мяса для предприятий, стабилизировавших свои отпускные цены, а также субсидировании капитальных затрат на собственное производство инкубационного яйца», — сказал Дмитрий Востриков.

Также он рассказал, что вместе с названными мерами возможна защита рынка в виде введения таможенной пошлины на иностранную продукцию. Все эти меры в среднесрочной перспективе решат проблему.

Все будет хорошо

Член экспертного совета по вопросам развития торговой деятельности в Российской Федерации при Министерстве промышленности и торговли Андрей Карпов отметил, что в России не настолько большой объем собственного инкубационного яйца.

«Спрос на инкубационное яйцо значительно увеличился в связи с тем, что был падеж птицы. Это привело к нынешним проблемам на рынке. Уже сегодня цены на мясо птицы и яйца уже поднялись и выше — на 20-30%. Но через несколько месяцев ситуация должна стабилизироваться», — сказал эксперт в беседе с «360».

С этим согласны и в Минсельхозе. По мнению специалистов, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю. Это будет дополнительно способствовать стабилизации цен. Производители мяса птицы и яиц в России, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании цен на продукцию.