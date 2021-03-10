Росптицсоюз предложил птицефабрикам отказаться от производства премиальных товаров, чтобы снизить издержки и сохранить стабильные цены. Производителям лучше временно отказаться от отборного яйца и грудинки в пользу максимально бюджетных тушек бройлеров и столового яйца С2.

Эту рекомендацию компаниям организация дала в начале марта, пишет газета «Известия». Производители смогут предложить покупателям недорогой вариант по приемлемой и стабильной цене, одновременно сократив затраты на изготовление продукции.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила изданию, что подобная тактика позволит учесть интересы и производителей, и покупателей. Компаниям посоветовали сосредоточиться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью.

«Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку», — подчеркнула Галина Бобылева.

Она добавила, что птица составляет 46% продаваемых мясных ресурсов, поэтому производители не смогут покрыть издержки при фиксировании цен «на все сразу».

Накануне стало известно, что крупные производители птичьего мяса и ретейлеры договорились о заморозке отпускных цен на тушку бройлера на три недели. Эксперты сразу же предупредили, что в таких условиях мясокомбинаты могут столкнуться с нехваткой мяса. Поэтому им придется сократить выпуск колбас эконом-сегмента.