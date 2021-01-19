«Проще всех забить и сжечь». Вспышка птичьего гриппа в Японии стала самой опасной

Всего за несколько месяцев в префектурах Японии уничтожили рекордные 5,8 миллиона кур. Причиной стала самая серьезная за последние годы вспышка птичьего гриппа. С распространением смертельного вируса столкнулись сразу несколько азиатских стран. Тотальное вырезание целых хозяйств объяснили высокой смертностью — самым опасным развитием будет мутация, при которой вирус научится переходить от человека к человеку.

Шесть миллионов на убой

Новые случаи птичьего гриппа зафиксировали в ноябре 2020 года. С того времени в Японии уничтожили два миллиона кур. Очаги заболевания нашли в 15 из 47 префектур страны, среди которых Окаяма, Вакаяма, Оита, Нара, Кагава, Фукуока, Хего, Миядзаки и Хиросима.

Всего из-за птичьего гриппа в Японии уничтожили рекордное количество кур — 5,8 миллиона. В предыдущий раз распространение вируса вынудило избавиться от 5,7 миллиона птиц. При этом в период с 2005 по 2006 год инфицирование шло менее патогенным штаммом вируса. В этом сезоне специалисты ожидают, что число уничтоженных кур достигнет шести миллионов после завершения убоя.

«Очаги нынешней вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах, этот показатель стал самым масштабным за всю историю», — заявил генсек японского Кабинета министров Кацунобу Като.

Птичий грипп разошелся по странам

Правительственные эксперты провели расследования в хозяйствах и выявили случаи несоблюдения инструкций. Некоторые фермеры не проводили достаточную дезинфекцию. Также специалисты нашли места, через которые к курам попадали дикие животные. По словам ученых, птичий грипп могут переносить не только дикие птицы, но также животные, люди и транспортные средства.

Министерство сельского хозяйства призвало фермеров сообщать даже о незначительных нарушениях. Инфицированные куры могут заразить большое количество домашней птицы перед тем, как умрут от вируса сами.

«Мы не можем сказать, что риск дальнейшего распространения птичьего гриппа уменьшился, так как сезон миграции диких птиц продлится до марта, а в некоторых случаях даже до апреля», — заявил представитель министерства.

После выявления вируса японские птицефермы попали под карантин. Теперь они не могут вывозить кур и яйца за пределы своей территории. Несмотря на принятые меры, высокопатогенный вирус H5N8 уже добрался до Южной Кореи и Индии, занимающей шестое место в мире по производству кур. Председатель птицеводческой компании Anand Agro Group Уддхав Ахире заверил, что случаев заражения людей H5N8 не было. При этом в некоторых местах появление вируса негативно сказалось на продажах мяса из-за опасений покупателей.

Птичий грипп зафиксировали и на Филиппинах. Власти сразу же запретили ввоз продукции из стран, где обнаружили высокопатогенный штамм. В итоге к началу января на Филиппинах удалось полностью справиться со вспышкой. Еще одной страной, запретившей импорт птиц, стала Индонезия.

Вирус, при котором проще всех сжечь

Мы ассоциируем птичий грипп с Азией, но его вспышки бывают не только в азиатских странах, пояснил «360» профессор-вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов.

«У нас тоже забивали очень много птицы, в том числе домашней и на производствах. Это действительно довольно опасная вещь. Пока, слава Богу, передается только от птицы к человеку, хотя все равно с очень тяжелыми последствиями. Там летальность колоссальная», — отметил он.

Профессор добавил, что самым страшным развитием ситуации будет передача вируса от человека к человеку. Причем уже было показано экспериментально, что такое может произойти. По словам Чепурнова, птичий грипп чаще всего появляется именно в Азии из-за процесса миграции птиц и склонности потребления в пищу именно домашней птицы. Люди заражаются вирусом как раз после поедания плохо обработанного мяса.

Сейчас ученые работают над созданием препаратов от птичьего гриппа, но пока больших успехов нет. Вирусолог подчеркнул, что течение болезни очень тяжелое, а летальность крайне высокая.

«Поэтому превентивно добивают огромное хозяйство. Разбираться с каждым животным возможности нет. Проще всех забить, сжечь и очень жестко все продезинфицировать. Примерно так же, как с африканской чумой свиней, только она на человека не переходит», — пояснил Чепурнов.

Он добавил, что птичий грипп приносит огромные потери для птицеводства. Такая опасная вещь требует жутких профилактических мер, которые сейчас применяют.