Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, может мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия начнет готовиться к новой угрозе заранее.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <…> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сказала она в интервью ТАСС.

Попова отметила, что Россия разработает тесты и создаст вакцину до того, как вирус станет международной проблемой.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. Мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила она.

По ее словам, выявление этого вируса у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

В феврале Попова заявила, что первый в мире случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А зафиксировали в России. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.

Всемирная организация здравоохранения изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа.