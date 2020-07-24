СМИ: Трамп не одобрил превращения собора Святой Софии в мечеть

Трамп провел встречу с архиепископом Америки Константинопольской православной церкви Элпидофором, пишет новостное агентство.

«Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Трамп сообщил, что незамедлительно приступит к требующемуся вмешательству в ситуацию. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс подчеркнул в Twitter, что Вашингтон будет выступать на стороне греческой православной церкви. По его словам, США призывают к тому, чтобы Айя-София осталась доступной для всех верующих.

«Я благодарен за встречу с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом в Белом доме. Я выразил нашу глубокую скорбь по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть, наше беспокойство о безопасности Вселенского патриархата и защите религиозных свобод», — написал в Twitter архиепископ Элпидофор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля подписал указ, согласно которому собор Святой Софии превратился в мечеть Айя-София. Папа Римский Франциск позже признался, что его очень огорчило такое решение.