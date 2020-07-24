Лавров провел переговоры с коллегой из Турции
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону важные вопросы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт дипведомства РФ.
По данным портала «Русская планета», главной темой для переговоров стал конфликт Армении и Азербайджана. Министры договорились о сотрудничестве в решении этой проблемы.
Также руководители дипломатических ведомств договорились объединиться в борьбе с коронавирусной инфекцией.