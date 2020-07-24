Лавров провел переговоры с коллегой из Турции

По данным портала «Русская планета», главной темой для переговоров стал конфликт Армении и Азербайджана. Министры договорились о сотрудничестве в решении этой проблемы.

Также руководители дипломатических ведомств договорились объединиться в борьбе с коронавирусной инфекцией.