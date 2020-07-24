Турция назначила имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.

Об этом сообщил глава управления по делам религий Турции Али Эрбаш, пишет РИА «Новости».

«В Айю-Софию назначены три имама — Мехмет Бойнукалын, Феррух Муштуэр, Бюньямин Топчуоглу», — рассказал Эрбаш.

Он отметил, что Бойнукалын является профессором факультета богословия стамбульского Университета Мармара. Два других имама признавались лучшими чтецами Корана на международных конкурсах.

Помимо этого были выбраны пять служителей при мечети (муэдзинов).

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым наделил собор Святой Софии статусом мечети. Теперь на ее территории мусульмане смогут совершать поклонения. Такое решение очень разочаровало папу Римского.