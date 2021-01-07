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    07 января 2021, 04:17

    СМИ: Сотрудники Капитолия по туннелям вернулись в здание

    Валерия Шафирко

    Сотрудники Капитолия по туннелям возвращаются в здание, сообщил корреспондент NBC News Гарретт Хааке.

    «Персоналу возвращается в Капитолий по туннелям», — написал Хааке на своей странице в Twitter. Свой пост корреспондент сопроводил снимком из туннеля, на котором видно идущих по нему людей.

    Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса. Позже в здании началась стрельба. Серьезное ранение получила женщина, она была госпитализирована. Официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек позже сообщил телеканалу CNN, что женщина скончалась в больнице.

    Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к гражданам США. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом.