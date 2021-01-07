Раненная в ходе протестов в Капитолии женщина скончалась

Получившая ранение в ходе беспорядков в Капитолии женщина скончалась. Об этом сообщил официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек.

Стернбек сообщил CNN, что взрослая женщина, раненная в Капитолии, скончалась в районной больнице, куда была госпитализирована.

По информации телеканала, во время беспорядков в Вашингтоне со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия, упал 24-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как критическое, уточнила «Газета.ru».

Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса. Позже в здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.

Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом.