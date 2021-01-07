Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, началась стрельба. Онлайн

Митинг сторонников Дональда Трампа в США перетек в захват здания Сената на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие сорвали утверждение итогов выборов, на которых победил Джо Байден. В здании уже началась стрельба. «360» ведет онлайн-трансляцию беспорядков в Вашингтоне.

01:15 Штаты Мэриленд и Нью-Джерси направили бойцов Нацгвардии и полицейских в Вашингтон.

01:11 Полиция и Нацгвардия начали выводить сторонников Трампа из здания Капитолия. Зал заседаний уже свободен.

01:02 Эвакуация лидеров Конгресса продолжается. Их увозят в Форт Макнейр — это военная база недалеко от Вашингтона.

01:00 Член Палаты представителей Ильхан Омар объявила о начале сбора документов для импичмента Трампа. По ее словам, его досрочный уход — гарантия безопасности и сохранения страны.

00:55 Один человек находится в критическом состоянии, пять получили ранения после стрельбы в Капитолии.

00:42 В Капитолии нашли бомбу, она обезврежена, пишет CNN.

00:25 Трамп призвал своих сторонников оставить Капитолий и разойтись с миром. Но при этом еще раз заявил, что выборы сфальсифицированы.

00:19 Бойцы спецназа вошли в здание Капитолия.

00:11 Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить беспорядки.

00:10 Избранный президент США Джо Байден в обращении к нации назвал захват Капитолия атакой на демократию.

00:08 Сертификаты с голосами выборщиков эвакуировали из здания Конгресса.

00:03 СМИ сообщили о взрывном устройстве в штаб-квартире Демократической партии. В данный момент его уже обезвредили.



00:01 Вице-президент США Майкл Пенс потребовал немедленно остановить беспорядки. Он призвал сторонников Трампа покинуть здание и пригрозил, что протестующих привлекут к ответственности.

23:59 Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что к зданию Капитолия направили войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами.

23:55 CNN со ссылкой на источники сообщил, что в результате столкновений с протестующими пострадали несколько полицейских. Известно, что один попал в больницу.



23:43 РИА «Новости» пишет, что полиция применила слезоточивый газ. Отдан также приказ о мобилизации всех 1,1 тысячи бойцов нацгвардии Вашингтона, пишет Washington Post

23:42 Появились кадры с пострадавшей девушкой. СМИ пишут, что она получила огнестрельное ранение. Пострадавшая в критическом состоянии.

23:16 Стало известно о первых пострадавших в результате штурма здания на Капитолийском холме.

23:03 Протестующие ворвались в зал заседаний Сената.

22:50 Сенаторов стали эвакуировать из Капитолия. Оттуда вывели и вице-президента Майка Пенса. Конгрессменам раздали противогазы.

22:42 Дональд Трамп обратился к своим сторонникам:

«Прошу поддержать полицию и стражей правопорядка. Они на стороне народа. Не допускайте насилия».

22:32 Протестующим удалось прорваться в Капитолий и окружить зал Сената.

22:22 Из-за беспорядков Сенат США прервал заседание.

21:43 Заседание Конгресса США для формального подведения итогов президентских выборов началось около 21:00 по московскому времени. Вскоре после этого сторонники Трампа выдвинулись к Капитолию.