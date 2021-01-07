Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, началась стрельба. Онлайн
01:15 Штаты Мэриленд и Нью-Джерси направили бойцов Нацгвардии и полицейских в Вашингтон.
01:11 Полиция и Нацгвардия начали выводить сторонников Трампа из здания Капитолия. Зал заседаний уже свободен.
01:02 Эвакуация лидеров Конгресса продолжается. Их увозят в Форт Макнейр — это военная база недалеко от Вашингтона.
01:00 Член Палаты представителей Ильхан Омар объявила о начале сбора документов для импичмента Трампа. По ее словам, его досрочный уход — гарантия безопасности и сохранения страны.
00:55 Один человек находится в критическом состоянии, пять получили ранения после стрельбы в Капитолии.
00:42 В Капитолии нашли бомбу, она обезврежена, пишет CNN.
00:25 Трамп призвал своих сторонников оставить Капитолий и разойтись с миром. Но при этом еще раз заявил, что выборы сфальсифицированы.
00:19 Бойцы спецназа вошли в здание Капитолия.
00:11 Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить беспорядки.
00:10 Избранный президент США Джо Байден в обращении к нации назвал захват Капитолия атакой на демократию.
00:08 Сертификаты с голосами выборщиков эвакуировали из здания Конгресса.
00:03 СМИ сообщили о взрывном устройстве в штаб-квартире Демократической партии. В данный момент его уже обезвредили.
00:01 Вице-президент США Майкл Пенс потребовал немедленно остановить беспорядки. Он призвал сторонников Трампа покинуть здание и пригрозил, что протестующих привлекут к ответственности.
23:59 Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что к зданию Капитолия направили войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами.
23:55 CNN со ссылкой на источники сообщил, что в результате столкновений с протестующими пострадали несколько полицейских. Известно, что один попал в больницу.
23:43 РИА «Новости» пишет, что полиция применила слезоточивый газ. Отдан также приказ о мобилизации всех 1,1 тысячи бойцов нацгвардии Вашингтона, пишет Washington Post
23:42 Появились кадры с пострадавшей девушкой. СМИ пишут, что она получила огнестрельное ранение. Пострадавшая в критическом состоянии.
23:16 Стало известно о первых пострадавших в результате штурма здания на Капитолийском холме.
23:03 Протестующие ворвались в зал заседаний Сената.
22:50 Сенаторов стали эвакуировать из Капитолия. Оттуда вывели и вице-президента Майка Пенса. Конгрессменам раздали противогазы.
22:42 Дональд Трамп обратился к своим сторонникам:
«Прошу поддержать полицию и стражей правопорядка. Они на стороне народа. Не допускайте насилия».
22:32 Протестующим удалось прорваться в Капитолий и окружить зал Сената.
22:22 Из-за беспорядков Сенат США прервал заседание.
21:43 Заседание Конгресса США для формального подведения итогов президентских выборов началось около 21:00 по московскому времени. Вскоре после этого сторонники Трампа выдвинулись к Капитолию.