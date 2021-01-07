Байден выступил с обращением к американцам

По словам политика, происходящее в Капитолии — это мятеж, а не протест. «Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать», — сказал он. Кроме того, он призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа немедленно потребовать окончания осады Капитолия.

«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.

Беспорядки начались после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать демократу Байдену, так как выборы были сфальсифицированы. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов. Однако после захвата Капитолия заседание оказалось сорвано. «360» ведет онлайн-трансляцию беспорядков в Вашингтоне.