СМИ: кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию отравили

Собеседник агентства уточнил, что прогнозы о его состоянии делать пока рано. Однако ранее СМИ сообщили, что политик вышел из комы.

Между тем в Сухуме сторонники оппозиционного лидера начали снова собираться около здания правительства. Они потребовали, чтобы ряд чиновников ушел в отставку.

В штабе Бжании предложили не связывать митинг с его предвыборной кампанией. На предстоящих выборах, которые пройдут в Абхазии 22 марта, за пост главы республики будут бороться бывший министр внутренних дел Леонид Дазпшба, экс-министр экономики Адгур Ардзинба и лидер объединенных оппозиционных сил Аслан Бжания.

Бжания должен был стать кандидатом от оппозиции на прошлых выборах президента, которые должны были пройти в прошлом году. Но в апреле он попал в больницу. Сначала его отправили на лечение в Сочи, потом в Москву, а дальше в Германию, где он долгое время находился в критическом состоянии. Его сторонники заявили, что их лидера отравили. Но врачи опровергли эти заявления.

В итоге на выборы от оппозиции выдвинулся лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния. Он проиграл во втором туре действующему президенту Раулю Хаджимбе. Недовольные этим исходом сторонники оппозиции начали бессрочную акцию протеста. Она продолжалась до середины января.

В конце они захватили правительственные здания и потребовали отставки Хаджимбы с поста президента. Через несколько дней противостояния Хаджимба подписал документ о сложении полномочий президента Абхазии. Временным главой республики стал премьер-министр Валерий Бганба.