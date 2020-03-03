Источник: абхазский политик Бжания вышел из комы в краснодарской больнице

По данным издания, политика госпитализировали накануне с подозрением на пищевое отравление. Сейчас угрозы его жизни нет. По словам инсайдера, в состоянии Бжании наблюдается позитивная динамика. Он вышел из медикаментозной комы, давление и пульс нормализовались.

«Больной двигает руками, ногами, головой и реагирует на вопросы, отвечая кивками», — цитирует источника Daily Storm.