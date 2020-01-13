Премьер-министр временно возглавил Абхазию

Прошение Рауля Хаджимбы об отставке с президентского поста принято. Парламент Абхазии удовлетворил его. И. о. главы республики назначили премьер-министра Валерия Бганбу.

Об итогах голосования по прошению Хаджимбы рассказал РИА «Новости» спикер Валерий Кварчия.

«Отставка Рауля Хаджимбы принята парламентом», — отметил он. За выступили 32 депутата, еще два парламентария оказались против.

Исполнять обязанности президента будет абхазский премьер Бганба, уточнил «Интерфакс». За его кандидатуру высказались 34 парламентария из 35.

У Валерия Бганбы уже есть подобный опыт: он был и. о. главы республики, когда в Абхазии в 2014 году разгорелся политический кризис. Силы оппозиции, которую тогда возглавлял Хаджимба, добились отставки президента Александра Анкваба.

Рауль Хаджимба заявил, что сложит с себя полномочия президента, 12 января. Решение он принял под давлением оппозиционеров. Они не признали итоги второго тура выборов главы республики, которые состоялись осенью 2019 года.