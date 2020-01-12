Президент Абхазии ушел в отставку

Он пояснил, что такое решение глава республики принял «во имя сохранения стабильности в стране».

Сам Хаджимба подтвердил «Интерфаксу», что подписал заявление об отставке

«Да, я ушел», — сказал он. На вопрос планирует ли он баллотироваться на пост президента страны он ответил, что «жизнь покажет».

Политический кризис в Абхазии пошел на новый виток в минувший четверг, когда сторонники оппозиционных партий вышли к правительственному зданию в центре Сухума. Они штурмом взяли администрацию президента и забаррикадировались внутри.

Участники акции потребовали от парламента взять власть в свои руки и объявить в стране перевыборы. В администрации президента действия протестующих назвали попыткой государственного переворота.

Последние президентские выборы в Абхазии закончились скандалом. Во втором туре победителем с небольшим отрывом стал Рауль Хаджимба. Он не намного обошел лидера партии «Амцахара» Алхаса Квицинию. Недовольный политик потребовал от ЦИК объявить перевыборы, но ему отказали.

Квициния собрал своих сторонников и объявил, что обратиться в Верховный суд Абхазии для пересмотра итогов голосования и назначения новых выборов.

В день захвата здания администрации президента проходило очередное заседание. Депутаты республиканского парламента проголосовали за добровольную отставку действующего президента.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала результаты выборов недействительными.

Сегодня стало известно, что ЦИК назначил повторные выборы президента Абхазии на 22 мара.

Противники действующей власти Абхазии заявили, что намерены выставить в качестве своего кандидата на предстоящих выборах лидера Блока оппозиционных сил, депутата Аслана Бжанию.