Оппозиция захватила администрацию президента Абхазии и требует отставки. Главное

Акция протеста сторонников оппозиционных партий Абхазии переросла в захват здания администрации президента страны. Они потребовали от парламента республики взять власть в свои руки и объявить новые выборы президента. Нынешний руководитель страны Рауль Хаджимба заявил, что введет в республике режим чрезвычайного положения, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Главное о противостоянии — в материале «360».

Непризнанные выборы

Оппозиция Абхазии начала готовиться к президентским выборам еще в декабре 2018 года. Кандидатом хотели выставить лидера Оппозиционного блока Аслана Бжанию. Однако 18 апреля политика срочно госпитализировали сначала в больницу Сочи, потом в Москву, а потом в Германию. Он находился в критическом состоянии.

По версии его сторонников, Бжанию могли отравить перед выборами. Однако врачи Абхазии, изучив представленные медицинские карты, исключили версию отравления. В итоге на выборы пошел лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Он прошел во второй тур вместе с действующим президентом Раулем Хаджимбой.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 8 сентября. Явка избирателей составила 65,98%. По данным республиканского Центризбиркома Рауль Хаджимба сохранил свой пост. За него отдали свои голоса 47,38% избирателей. Алхас Квициния получил 46,19% голосов.

Оппозиционный политик не согласился с этим результатом и подал жалобу в ЦИК с требованием провести голосование повторно. Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия заявил, что после рассмотрения заявления Квицинии отказали. При этом он не исключил, что политик может обжаловать это решение в Верховном суде.

Через два после второго тура выборов сторонники Квицинии собрались около штаба партии «Амцахара» и потребовали проведения повторного голосования. Однако их лидер сказал, что действовать нужно правовым путем и предложил дождаться судебного решения.

Сегодня Верховный суд в очередной раз рассматривал дело по иску Квицинии об оспаривании результатов второго тура. В тот же самый момент сторонники оппозиционных партий собрались около Драматического театра, а потом пошли на штурм администрации президента. Сначала им противостояла охрана, но митингующие выломали дверь и ворвались в здание. Сейчас внутри находятся около 300 человек. Все они потребовали, чтобы Хаджимба ушел в отставку.

Один из организаторов митинга Ахра Авидзба заявил, что парламент Абхазии должен взять на себя руководство страной до проведения новых выборов. По его словам, противники президента пошли на крайние меры, так как президент отказался к ним выйти.

«Здесь были все силовые структуры, охраняли здание администрации президента. Они выполняли свои функции. Мы, чуть потолкавшись, зашли сюда, его здесь не увидели, потому что он отсюда уехал на госдачу. Мы его не считаем президентом Абхазии», — сказал Авидзба.

В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота штурм госучреждения.

О том, что парламент должен убедить президента уйти в отставку подтвердил оппозиционер Алхас Квициния. Он пояснил, что люди недовольны низким социальным положением государства. Еще одна оппозиционная партия «Айтаира» (Возрождение) призвала Рауля Хаджимбу покинуть свой пост, чтобы избежать «худшего сценария».

Между тем президент Абхазии и председатель парламента Валерий Кварчия провели заседание Совета Безопасности страны, куда также пригласили лидеров оппозиции. В ходе заседания главе парламента стало плохо и его увезли в больницу.

По итогам встречи в Совете Безопасности Рауль Хаджимба выпустил заявление, в котором он призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он отметил, что все силовые структуры перешли на усиленный режим работы. А он сам готов ввести в республике режим чрезвычайного положения.

На встречу с президентом отправились депутаты. Однако Хаджимба уходить в отставку отказался.

«Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию», — рассказал на экстренно собранной внеочередной сессии парламента депутат Леонид Чамагуа. Еще один депутат Алхас Джинджолия заявил, что глава республики согласился на переговоры с участием всех заинтересованных сторон.

Однако большинством голосов депутаты в ходе внеочередной сессии проголосовали за добровольную отставку Рауля Хаджимбы с поста президента страны. За его отставку высказались 19 из 27 депутатов, присутствовавших на заседании. В беседе с «Интерфаксом» Рауль Хаджимба заявил, что не намерен оставлять свой пост. «Я остаюсь и исполняю обязанности», — заявил он.