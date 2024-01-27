27 января 2024, 15:49
Словакия стандартизирует отношениях с Россией — Фицо
Премьер Фицо: у Словакии должны быть нормальные отношения с Россией
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью изданию Teraz.
«Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так, как мы делаем это с Украиной», — подчеркнул он.
Реклама
Ранее Фицо договорился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, что транзит российского газа через украинскую территорию, в том числе в Словакию, сможет продолжиться. Однако Украина опровергла готовность продления контракта.
Фицо тоже уже сомневается, что Украина подпишет новое соглашение о транзите газа с «Газпромом». Евросоюз начал поиск новых путей поставки голубого топлива.
Премьер Украины Денис Шмыгаль и его коллега Роберт Фицо в январе проводили встречу в Ужгороде. Но их взгляды по поводу украинского конфликта разошлись.
Газ
Отношения
Россия
Украина
Отношения России и Украины
Словакия
Реклама
Реклама