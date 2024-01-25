Мир 25 января 2024, 13:54 Украина опровергла готовность продлить контракт для транзита российского газа РИА «Новости»

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На Украине опровергли информацию о готовности продлить контракт с Россией на транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — подчеркнули в правительстве.

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Там добавили, что могут обсудить вопрос использования газотранспортной сети Украины со страной Европейского союза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о продолжении транзита голубого топлива из РФ через территорию страны. Фицо назвал это «прекрасной новостью».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина все еще получает деньги за транзит газа и при этом потребляет его в своих нуждах. Однако Россия продолжит поставки энергетических ресурсов в Европу, в том числе через территорию Украины, так как страны ЕС платят хорошие деньги, сообщил сайт kp.ru.