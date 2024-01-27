Мир 27 января 2024, 08:32 Евросоюз начал поиск новых путей транзита газа — СМИ Bloomberg: ЕС ищет альтернативы транзиту газа РФ через Украину Jens Büttner/ZB/globallookpress

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Евросоюз готовится к окончанию действия соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа, изучая альтернативные пути поставки ресурса. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС полагают, что даже наиболее зависимые от российского газа страны, такие как Словакия и Австрия, смогут найти альтернативные поставки. Страны Евросоюза обсудят эту тему в феврале и официально представят план министрам энергетики в марте, рассказал источник. Еврокомиссия уже проанализировала разные сценарии прекращения транзитного соглашения, в том числе моделирование возможностей газопровода «Турецкий поток» для восполнения дефицита.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о достижении договоренности с украинским коллегой Денисом Шмыгалем о продолжении транзита российского газа в 2025 году.

Контракт России и Украины по транзиту газа истечет в конце 2024-го. Если Украина откажется его продлевать, Россия найдет пути поставок газа, но придется изменить всю логистическую цепочку, отмечали в Кремле.