27 января 2024, 08:32
Евросоюз начал поиск новых путей транзита газа — СМИ
Bloomberg: ЕС ищет альтернативы транзиту газа РФ через Украину
Евросоюз готовится к окончанию действия соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа, изучая альтернативные пути поставки ресурса. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В ЕС полагают, что даже наиболее зависимые от российского газа страны, такие как Словакия и Австрия, смогут найти альтернативные поставки. Страны Евросоюза обсудят эту тему в феврале и официально представят план министрам энергетики в марте, рассказал источник. Еврокомиссия уже проанализировала разные сценарии прекращения транзитного соглашения, в том числе моделирование возможностей газопровода «Турецкий поток» для восполнения дефицита.
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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о достижении договоренности с украинским коллегой Денисом Шмыгалем о продолжении транзита российского газа в 2025 году.
Контракт России и Украины по транзиту газа истечет в конце 2024-го. Если Украина откажется его продлевать, Россия найдет пути поставок газа, но придется изменить всю логистическую цепочку, отмечали в Кремле.
Газ
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