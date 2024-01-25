Мир 25 января 2024, 11:50 Транзит российского газа через Украину смогут продолжить — Фицо Премьер Словакии Фицо: продолжение транзита газа через Украину возможно РИА «Новости»

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, что транзит российского газа через украинскую территорию, в том числе в Словакию, сможет продолжиться. Об этом глава правительства Словакии сказал в видеообращении на своей странице в Facebook*.

«Возникла договоренность, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Это прекрасная новость, означающая, что и мы в Словакии сможем продолжать осуществлять транзит этого газа», — заявил Фицо.

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Премьер Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо провели встречу в Ужгороде. Премьер-министр Словакии объяснил, что выбор этого города не связан со страхом, что в украинской столице Киеве «падают ракеты». Ужгород — ближе к границе со Словакией.

Но взгляды Шмыгаля и Фицо по поводу украинского конфликта разошлись. Премьер Словакии заявил, что не верит в военное решение украинского кризиса, но готов поддержать любой мирный план. Ранее Фицо уже советовал Украине отдать России часть территории. Более того, словацкий политик считает, что Украина — не суверенная страна, ведь ей управляют США.

*Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.