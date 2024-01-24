Мир 24 января 2024, 19:51 Взгляды Шмыгаля и Фицо по поводу украинского конфликта разошлись Премьер Словакии Фицо заявил, что не верит в военное решение украинского кризиса РИА «Новости»

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Премьер Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо провели встречу в Ужгороде. Как сообщило издание Aktuality.sk, премьер-министр Словакии заявил, что не верит в военное решение украинского конфликта, но правительство поддержит любой мирный план.

Фицо сказал своему украинскому коллеге, что «Украина должна быть независимой, процветающей, свободной». Однако Словакия станет препятствием для ратификации вступления Украины в НАТО.

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«Конечно, мы должны уважать решение Украины. Но Словакия является членом НАТО, и, если Украина вступит в НАТО, это членство должно быть ратифицировано словацким парламентом», — добавил он.

Как сообщало издание SME.sk, перед встречей с со Шмыгалем Фицо заявил, что Украина не является суверенной страной, она управляется Соединенными Штатами и самая коррумпированная страна в мире.

«На сегодняшней довольно продолжительной встрече [в Ужгороде] было продемонстрировано, что наши взгляды с господином премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся», — сказал Фицо.

Он отметил, что в первую очередь имеет в виду украинский конфликт. Видеообращение по итогам переговоров словацкий премьер выложил на своей странице в Facebook*.

Жителей Словакии все больше раздражает, что их страна оказывает огромную помощь Украине, но это ведет лишь к негативным последствиям. Кроме того, контрнаступление ВСУ потерпело фиаско, без денег Запада украинская армия не продержалась бы и двух недель.

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