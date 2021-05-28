СК Белоруссии заявил о двух полученных сообщениях о бомбе на борту Ryanair

Сообщения о заложенном на борту самолета авиакомпании Ryanair взрывном устройстве поступили в аэропорт Минска в 12:25 и в 12:56 с швейцарского сервера анонимной почты Proton. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на официальное заявление Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве отметили, что в данный момент внимательно изучают записи переговоров диспетчеров с пилотами самолета, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Следственный комитет отметил, что готов к сотрудничеству с международными организациями, которые ведут собственные расследования.

«Следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о минировании рейса», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что этот почтовый сервер уже фигурировал в уголовных делах об угрозе терактов на различных объектах в Белоруссии. Всего таких сообщений с серверов Proton пришло 14.

«Многократно „минировались“ как белорусские, так и иностранные воздушные суда», — пояснили в СК Белоруссии. Там отметили, что намерены добиваться от прокуратуры Швейцарии всех ранее попадавших в поле зрения реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании.

Самолет авиакомпании Ryanair сел в аэропорту Минска после сообщения диспетчера аэропорта о полученном письме о заложенном взрывном устройстве. Опубликованные данные Минтранса свидетельствуют, что сотрудник воздушной гавани рекомендовал сменить курс и срочно уйти на посадку именно в его аэропорт.

Швейцарский провайдер Proton, через чей сервер отправили послание, заявил, письмо ушло уже после разворота борта в сторону Минска.

Среди пассажиров борта оказался бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии против него завели несколько уголовных дел. После посадки его задержали во время повторного досмотра. Также силовики захватили россиянку Софию Сапегу. Девушку арестовали на два месяца.