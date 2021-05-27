Электронное письмо о взрывном устройстве на борту самолета Ryanair, на которое ссылался диспетчер аэропорта Минска, настаивая на посадке, пришло после разворота борта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на швейцарского провайдера Proton. Именно через этот сервер поступило послание.

«Мы не можем получить к письму доступ или проверить содержание сообщения. Однако мы можем посмотреть, когда было отправлено сообщение, и мы можем подтвердить, что данное сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен [в Минск]», — пояснили в компании. Представитель провайдера отметил, что в Proton не увидели «убедительных доказательств правдивости заявлений белорусской стороны». В компании выразили готовность оказать поддержку европейским властям.

Согласно опубликованным данным переговоров Минтранса Белоруссии, диспетчер воздушной гавани Минска рекомендовал срочно уйти на посадку именно в его аэропорт. В министерстве заявляли, что сообщение о взрывном устройстве прислали члены радикальной палестинской группировки ХАМАС.

23 мая в столице Белоруссии экстренно сел летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair после сообщения о бомбе. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. На земле его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.