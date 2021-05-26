Адвокату арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги разрешили встретиться с подзащитной

Адвокат Александр Филанович планирует 26 мая встретиться с россиянкой Софией Сапегой в СИЗО. Накануне ее арестовали на два месяца после экстренной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом юрист сам рассказал ТАСС.

«Я получил разрешение на посещение СИЗО, там все это [встреча с подзащитными] происходит в порядке очереди. <…> Скорее всего, обвинение будет предъявлено в течение 10 суток [со дня задержания]. Возможно, даже уже в понедельник», — приводит агентство слова собеседника.

Накануне с Филановича взяли подписку о неразглашении подробностей этого дела, поэтому поделиться еще какими-либо подробностями о судьбе Сапеги он не смог.

Россиянку задержали 23 мая после экстренной посадки лайнера, который летел из Афин в Вильнюс. Она находилась на борту воздушного судна вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. На земле его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Самолет вынужденно сел из-за сообщения о бомбе.

После этого случая несколько крупных европейских авиакомпаний решили облетать территорию Белоруссии. Некоторые из них полностью прекратили авиасообщение с республикой.