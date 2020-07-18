Систему мониторинга предложили создать для сохранения перемирия Армении и Азербайджана

«Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня, должна быть создана международная система надежного мониторинга по соблюдению режима прекращения огня», — отметил он.

По словам Пашиняна, переговорный процесс в рамках минской группы ОБСЕ должен продолжаться. Азербайджану предстоит занять конструктивную позицию.

Бои на границе между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке Вооруженных сил Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии. В свою очередь Ереван считает причиной конфликта попытки прорыва с азербайджанской стороны. Армения призвала Азербайджан к мирным переговорам 17 июля.

В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих. Ереван объявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих. Посол Азербайджана обвинил Армению в попытке втянуть Россию в конфликт. Политолог Алексей Мартынов уверен, что Россия будет добиваться мира в Закавказье.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года.