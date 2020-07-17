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    17 июля 2020, 18:18

    «Россия — мать для всех народов». Власти установят мир в Закавказье, считает политолог

    Алена Макаренко , Екатерина Земская

    Россия будет добиваться мира в конфликте Армении и Азербайджана. Она исторически несет ответственность за народы Закавказья. Своим мнением с «360» поделился политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
    «Россия — мать для всех народов». Власти установят мир в Закавказье, считает политолог

    Россия является гарантом безопасности, поэтому ее интерес в конфликте описывается одним словом — «мир».

    Главный интерес России заключается в том, чтобы в регионе, в Закавказье, был мир

    Алексей Мартынов,политолог.

    На территории Армении дислоцируется российская военная база. А Азербайджан — один из крупнейших партнеров в военно-техническом сотрудничестве.

    «Поэтому Россия — единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте. И только под тенью России возможно мирное развитие Закавказских народов и стран», — объяснил международный эксперт.

    По его словам, РФ несет историческую ответственность за судьбы всех народов, пребывающих в Закавказье. На это не влияют границы, которые там сегодня существуют, и проблемы между народами Закавказья.

    «Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет, Россия будет настаивать на установлении мира, на прекращении конфликта», — добавил Мартынов.

    Конфликт между Арменией и Азербайджаном периодически обостряется, но россиян он не затронет.

    «Условно к нам это прямого отношения не имеет», — отметил политолог.

    На территории России живет почти три миллиона армян и 500 тысяч азербайджанцев. «Поэтому это наши такие же родные народы, за судьбы которых мы несем ответственность», — заявил собеседник «360».

    Россия — мать для всех народов

    Алексей Мартынов,политолог.

    Артобстрел на границах двух стран возобновился 12 июля. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев переложил ответственность за столкновение на Ереван.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в конфликте с Азербайджаном не может быть «силового решения» и предложил мирные переговоры.