Эксперт: может начаться война между Арменией и Азербайджаном

По его словам, вероятность пока откладывается, благодаря диломатическим усилиям России. Также Коровин уточнил, что основная причина конфликта между странами — непризнание идентичности другого народа.

«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», — заключил эксперт.