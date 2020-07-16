Эксперт: может начаться война между Арменией и Азербайджаном
Существует риск полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном. Так считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Об этом сообщила НСН.
По его словам, вероятность пока откладывается, благодаря диломатическим усилиям России. Также Коровин уточнил, что основная причина конфликта между странами — непризнание идентичности другого народа.
«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», — заключил эксперт.