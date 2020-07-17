Армения призвала Азербайджан к мирным переговорам

«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — пояснил Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Премьер-министра отметил, что Азербайджан игнорирует «призывы к прекращению вооруженных конфликтов в условиях пандемии». По словам Пашиняна, Армения «не могла не отреагировать на эти провокационные действия».

«К несчастью, провокации сохраняются по сей день, способствуя сохранению напряженности и непредсказуемости ситуации», — сказала премьер-министр. Он заявил, что политика Баку не изменит позицию Еревана в разрешении нагорно-карабахского конфликта.

Ранее на границах двух стран возобновился артобстрел. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ответственность за столкновение лежит на Ереване.