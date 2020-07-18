Посол Азербайджана обвинил Армению в попытке втянуть Россию в конфликт

«Это провокация, направленная на то, чтобы вовлечь в этот конфликт страны ОДКБ и в первую очередь Россию как главного члена блока, так как он произошел не на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, а на границе Армении и Азербайджана», — заявил он.

По словам Бюльбюль оглы, за два года на границе на этом направлении Азербайджан насчитал свыше 10 тысяч случаев нарушения перемирия со стороны Армении. Тогда это были мелкие перестрелки, одиночные выстрелы, в некоторых случаях вылазки.

«Но вот так, чтобы шли пять дней бои и не останавливались, несмотря на посредничество России и многих других стран, — такого не было», — добавил посол.

Ереван не просит ОДКБ о военной помощи из-за разгоревшегося противостояния, об этом ранее говорил посол Армении в России Вардан Тоганян.

В ОДКБ, помимо России и Армении, входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На данный момент секретариат организации призвал только к восстановлению режима прекращения огня.

По словам посла Азербайджана, за все время конфликта ни одна из сторон не заняла новой высоты или территории. Посол Армении подтвердил, что перемещений опорных точек и изменения границ не произошло.

Бои на границе между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля. Военные действия идут в приграничном Товузском районе. Почти каждый день стороны обвиняют друг друга в возобновлении огня. Есть погибшие и пострадавшие с обеих сторон.