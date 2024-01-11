Мир 11 января 2024, 14:57 Сийярто встретится с Кулебой в Ужгороде Глава МИД Венгрии Сийярто проведет встречу с Кулебой 29 января на Украине Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 29 января встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде. Во время пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*, Сийярто сообщил, что стороны обсудят подготовку к переговорам венгерского премьер-министра Виктора Орбана и украинского президента Владимира Зеленского.

«Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества», — заявил министр.

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Венгерский политик уточнил, что важно посмотреть, какую работу необходимо проделать, чтобы диалог двух лидеров был успешным. Встреча будет возможной, если появятся шансы на позитивные результаты по ее итогам.

Венгрия — единственная страна ЕС, которая против выделения Украине дополнительных средств. Ранее страна наложила вето на оказание дополнительной финансовой помощи украинской стороне. Венгерские власти также выступили против запуска переговоров о присоединении Украины к ЕС. Сийярто объяснял это серьезными историческими последствиями подобного шага, хотя Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе.

Венгрия также намерена продолжить отношения с Россией, наплевав на мнение остальных. Российские нефть и газ очень важны для государства, кроме того, от РФ нет никакой угрозы европейским странам.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.