Мир 11 декабря 2023, 13:08 Украина заявила о готовности «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС Глава МИД Кулеба: Украина готова попрыгать и сплясать ради членства в ЕС Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Украина при необходимости готова «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба журналистам перед заседаниями глав министерств иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».

Политик констатировал, что в украинское законодательство уже внедрили все ключевые рекомендации Венецианской комиссии, которые нужно выполнить для вступления в ЕС.

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«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. <…> Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то, и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», — отметил Кулеба.

При этом он уверен, что в итоге Украина станет частью Евросоюза. По его мнению, вопрос только в том, насколько плавным будет этот процесс.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что страны-члены ЕС «постоянно обсуждают» вопрос расширения союза. При этом Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС из-за внутриполитических разборок киевского режима.