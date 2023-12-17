Мир 17 декабря 2023, 14:54 «Такова наша политика». Венгрия будет сотрудничать с Россией, наплевав на мнение остальных Сийярто: Венгрия будет сотрудничать с Россией без оглядки на другие страны Serhii Hudak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Венгрия не намерена прерывать отношения с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеполитических связей страны Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы заботимся о себе. Венгрия — на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас», — заявил он.

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Российские нефть и газ очень важны для Венгрии, признал дипломат. Кроме того, он не видит угрозы европейским странам со стороны РФ. Каналы с Россией должны быть открыты, уверен глава венгерского МИД, в том числе для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Венгрия пригрозила прервать переговоры Евросоюза с Украиной, если они станут угрозой для интересов страны. Венгрия не собирается расплачиваться за финансовые и экономические последствия после принятия Украины в ЕС.