Мир 13 декабря 2023, 00:19 Венгрия назвала условие, при котором снимет вето на помощь Украине Bloomberg: Венгрия готова отменить вето на предоставление помощи Украине Pxhere

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Венгрия готова отменить вето на помощь Украине со стороны ЕС, но членство этой страны в блоке останется «красной линией» для венгерских властей. Об это сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны по политическим вопросам Балажа Орбана.

Сейчас Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, которое предполагает 50 миллиардов евро на оказание финансовой помощи Украине. Венгерские власти также выступили против запуска переговоров о присоединении Украины к ЕС.

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Балаж Орбан заявил, что Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.

«Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины — два отдельных вопроса. Но, если ЕС считает, что финансирование Украины должно производиться из исправленного бюджета ЕС, тогда два вопроса становятся взаимосвязанными», — подчеркнул премьер.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает старт переговоров по вступлению в Украины в ЕС из-за серьезных исторических последствий такого шага.