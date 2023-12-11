Мир 11 декабря 2023, 18:14 Венгрия объяснила, почему не поддерживает вступление Украины в ЕС Сийярто: Венгрия против вхождения Украины в ЕС из-за исторических последствий Ervin Lukacs / Unsplash

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Венгрия не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз из-за серьезных исторических последствий такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал M1.

Власти республики пришли к выводу, что текущая ситуация не подходит для начала переговоров по упомянутому вопросу, отметил Сийярто. По его словам, это не тактическая, а обоснованная позиция Венгрии.

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«У вопроса о том, когда начинать переговоры со стороны ЕС о приеме Украины в сообщество, будут очень серьезные исторические последствия, его нельзя измерять в тактическом масштабе», — пояснил венгерский министр.

Ранее появилась информация о том, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут перенести с ближайшего времени на март. Чтобы заседание состоялось в запланированные сроки, Венгрия должна одобрить его проведение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС. По словам министра, в украинское законодательство уже внедрили все ключевые рекомендации Венецианской комиссии, необходимые для присоединения к Евросоюзу.