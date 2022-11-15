Мир 15 ноября 2022, 08:51 Си Цзиньпин на G20 выступил за отмену односторонних санкций Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять санкции с научно-технического сотрудничества РИА «Новости»

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Мировая экономика столкнулась с угрозой рецессии. Нужно снять односторонние санкции, в том числе, в научно-технической сфере. Об этом на саммите G20 в Индонезии заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил ТАСС.

«Необходимо отменить односторонние санкции и снять ограничения на научно-техническое сотрудничество», — сказал он.

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Китайский лидер предупредил, что мировая экономика столкнулась с угрозой рецессии, и первыми под удар попали развивающиеся страны. Си Цзиньпин заявил о необходимости отказаться от политизации и не превращать продовольствие и энергетику в оружие.

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На полях саммита «Большой двадцатки» на Бали Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом. Он призвал Запад, в том числе НАТО и Евросоюз, вести диалог с Россией.

Саммит G20 стартовал 15 ноября на острове Бали. На открытии президент Индонезии Джоко Видодо призвал перестать делить мир и провоцировать новую холодную войну. Первую сессию пришлось начать на полчаса позднее из-за опоздания Джо Байдена.

Минфин США расширил список санкций. Он включил в него 14 физических и 28 юридических лиц, которые сотрудничают с предприятиями из России. Посольство в США назвало это решение попыткой поддержать токсичную атмосферу среди предпринимателей и предупредили о последствиях.