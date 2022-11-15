Мир 15 ноября 2022, 06:57 «Диктат и шантаж». Посольство России в США проанализировало новый пакет санкций Посольство России в США заявило, что санкции спровоцируют фрагментацию мирового хозяйства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новый пакет санкций за сотрудничество с Россией приведет к снижению доверия и разделению мирового хозяйства. Об этом заявило в своем Telegram-канале посольство России в США.

«Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции», — заявили в дипведомстве.

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Санкции не изменят внешнеполитический курс России, но ускорят фрагментацию мирового хозяйства. Попытки Белого дома наказать сотрудничающих с российскими партнерами предпринимателей в посольстве назвали всплеском антироссийской активности и попыткой поддержать токсичную атмосферу. Такие методы, по мнению дипломатов, не устроят представителей других стран.

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Минфин США внес в санкционный список 14 физических и 28 юридических лиц, сообщил RT. Среди них члены семьи сенатора Сулеймана Керимова, компании, связанные с бизнесменами Андреем Гурьевым и Муратом Алиевым, организации из Швейцарии, ОАЭ, Люксембурга и других стран.