15 ноября 2022, 06:20
Саммит G20 открылся, несмотря на опоздание Байдена
Президент Индонезии Видодо открыл саммит G20, началась первая сессия
На Бали стартовал саммит G20. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл его после опоздания коллеги из США Джо Байдена. Началась первая сессия, посвященная продовольственной и энергетической безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
«Перед нами стоит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Ответственность уважать международные законы и Устав ООН», — объявил Джоко Видодо на церемонии открытия.
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Наибольшую часть приветствия он произнес на индонезийском, но одну фразу — на английском. Президент призвал не делить мир на части и не провоцировать новую холодную войну.
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Саммит «Большой двадцатки» начался не по расписанию. Первую сессию, посвященную продовольственной и энергетической безопасности, должны были открыть в 09:30 (04:30 по московскому времени). Начало задержали из-за получасового опоздания Джо Байдена. Другим участникам саммита пришлось дожидаться его в зале.
Российскую делегацию на саммите G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Одной из ключевых сессией станет именно первая, посвященная продовольственной безопасности. Через несколько дней истечет срок действия зерновой сделки.
G20
Индонезия
Джо Байден
Саммит G20 на Бали
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