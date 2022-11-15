Мир 15 ноября 2022, 06:20 Саммит G20 открылся, несмотря на опоздание Байдена Президент Индонезии Видодо открыл саммит G20, началась первая сессия РИА «Новости»

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На Бали стартовал саммит G20. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл его после опоздания коллеги из США Джо Байдена. Началась первая сессия, посвященная продовольственной и энергетической безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

«Перед нами стоит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Ответственность уважать международные законы и Устав ООН», — объявил Джоко Видодо на церемонии открытия.

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Наибольшую часть приветствия он произнес на индонезийском, но одну фразу — на английском. Президент призвал не делить мир на части и не провоцировать новую холодную войну.

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Саммит «Большой двадцатки» начался не по расписанию. Первую сессию, посвященную продовольственной и энергетической безопасности, должны были открыть в 09:30 (04:30 по московскому времени). Начало задержали из-за получасового опоздания Джо Байдена. Другим участникам саммита пришлось дожидаться его в зале.

Российскую делегацию на саммите G20 возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Одной из ключевых сессией станет именно первая, посвященная продовольственной безопасности. Через несколько дней истечет срок действия зерновой сделки.