Мир 14 ноября 2022, 17:55 Си Цзиньпин выразил надежду на всесторонний диалог ЕС, НАТО и США с Россией Глава КНР Цзиньпин заявил президенту США Байдену, что все должны начать диалог с Россией flickr

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Китай надеется, что Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты должны начать всесторонний диалог с Россией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передало РИА «Новости».

«Мы поддерживаем и надеемся на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, и в то же время рассчитываем, что США, НАТО и Евросоюз будут вести всесторонний диалог с Россией», — заявил Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом.

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Переговоры на полях саммита G20 на Бали стали первой очной встречей Си Цзиньпина и Джо Байдена после того, как американец занял пост президента США, и продолжались 3 часа 12 минут.

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До этого американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома заявили, что американский президент собирается укрепить связи с китайским коллегой Си Цзиньпином и установить «систему сдержек и противовесов» в ходе их встречи. Он собирался договориться о гарантиях, чтобы конкуренция между двумя странами не превратилась в конфликт.