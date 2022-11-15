Мир 15 ноября 2022, 05:38 Байден опоздал на саммит G20 Захарова: президент США Байден с опозданием прибыл к месту проведения саммита G20 РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден с опозданием прибыл на место проведения саммита G20, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что американского лидера снова все ждали.

«Сергей Лавров прибыл на заседание „Двадцатки“. Но опять все ждут Байдена», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Байден прибыл к месту проведения саммита с почти получасовым опозданием. Первая сессия должна была стартовать в 09:30 по местному времени (04:30 по московскому времени). Из-за опоздания Байдена всем участникам пришлось ждать, поскольку без него программу не начинали.

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Первая сессия саммита G20 посвящена продовольственной и энергетической безопасности.

На открытие Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене президент США тоже опоздал.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Россию на нем представит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. У него запланировано несколько двусторонних встреч на полях саммита.

Российский министр вовремя прибыл на место проведения саммита «Большой двадцатки». Его приветствовал индонезийский лидер Джоко Видодо.