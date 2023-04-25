Мир 25 апреля 2023, 15:21 Швеция вышлет пятерых российских дипломатов SVT: Швеция решила выслать пятерых российских дипломатов Freepik

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Власти Швеции приняли решение выслать из страны пятерых российских дипломатов. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — пояснил глава шведского МИД.

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В предыдущий раз власти Швеции раз высылали российских дипломатов в апреле 2022 года. Тогда это решение связали с началом специальной военной операции на Украине.

В последнее время диппредставительства стран Европы стали часто высылать российских дипломатов. Так, в середине апреля власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства России за «деятельность, несовместимую с их статусом». В российском МИД обещали отреагировать на ситуацию.

Также немецкие власти приняли решение массово выслать российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство РФ осудило такой поступок. В МИД России заявили, что подобным шагом власти Германии продолжают разрушать двусторонние отношения. В ответ на это страну покинут 34 сотрудника немецкого диппредставительства в Москве.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков утверждал, что при неминуемой агрессии Россия будет защищаться всеми силами и средствами, сообщили «Известия».