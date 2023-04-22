Общество 22 апреля 2023, 18:28 СМИ сообщили о высылке 34 немецких дипломатов из России Bild: Россия вышлет 34 из 90 работающих в Москве немецких дипломатов РИА «Новости»

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Россию покинут 34 сотрудника немецкого дипломатического представительства в Москве, при этом штат сотрудников составляет порядка 90 человек. Об этом написала газета Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эта мера станет ответом на решение Германии выслать российских сотрудников диппредставительств.

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Двадцать второго апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. В российском внешнеполитическом ведомстве осудили это решение, заявив, что данный шаг продолжает разрушать двусторонние отношения. В МИД России добавили, что зеркально ответят на действия Берлина и значительно сократят максимальное число дипломатов из ФРГ.