Мир 13 апреля 2023, 16:34 Россия ответит на объявление персонами нон грата 15 дипломатов в Норвегии МИД: Россия ответит на действия Норвегии против 15 сотрудников посольства РФ РИА «Новости»

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Россия не оставит без ответа объявление персонами нон грата 15 сотрудников посольства в Норвегии. Об этом ТАСС сообщили в МИД страны.

«Россия даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Ранее о том, что Норвегия вышлет 15 российских дипломатов, заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, сотрудники посольства якобы вели деятельность, несовместимую с их статусом. Дипломатов назвали офицерами разведки и предписали покинуть территорию Норвегии. Доказательств этого и каких-то подробностей министр приводить не стала.

В конце марта с аналогичными обвинениями в адрес российских дипломатов выступили в Германии. В МИД этой страны заявили, что сотрудники посольства якобы используют свой дипиммунитет для незаконной вербовки информаторов из политических, научных и деловых кругов.