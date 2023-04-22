Мир 22 апреля 2023, 15:15 МИД осудил решение Германии о массовой высылке российских дипломатов МИД России: власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов Unsplash

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Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов, продолжая разрушать двусторонние отношения, сообщили в МИД России. Там добавили, что РФ зеркально ответит на этот шаг ФРГ.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — отреагировали в МИД на высылку дипломатов из Германии.

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Представители министерства иностранных дел отметили, что российская сторона приняла решение о зеркальной высылке из страны сотрудников германских дипведомств, а также о значительном сокращении максимального числа дипломатов из ФРГ. О решении официально уведомили посла в России Гезу Андреаса фон Гайра.

Ранее западные СМИ сообщили о возможной высылке 30 российских дипломатов из Германии. Правительство республики сообщило, что власти не рассматривают такой сценарий, напомнил RT. После этого руководство ФРГ обвинили в обмане, назвав высказывание «примером вранья официального Берлина».