13 апреля 2023, 13:35
Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства
МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон-грата
Норвежские власти объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Об этом сообщил в заявлении МИД страны.
«Они объявлены персонами нон грата», — сказала министр иностранных дел Анникен Хюитфельт.
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По ее словам, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом.
В документе сотрудников посольства назвали офицерами разведки. Внешнеполитическое ведомство указало, что дипломаты должны вскоре покинуть Норвегию.
Ранее в шпионаже заподозрили более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. В МИД Германии подчеркнули, что сотрудники посольства якобы используют дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких политических, деловых, научных и военных информаторов.
Немецкие власти признали, что такой шаг не останется без последствий. В ответ Россия вышлет дипломатов Германии.
Норвегия
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