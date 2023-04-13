Мир 13 апреля 2023, 13:35 Норвегия вышлет 15 сотрудников российского посольства МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон-грата Посольство Российской Федерации в Норвегии

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Норвежские власти объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Об этом сообщил в заявлении МИД страны.

«Они объявлены персонами нон грата», — сказала министр иностранных дел Анникен Хюитфельт.

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По ее словам, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом.

В документе сотрудников посольства назвали офицерами разведки. Внешнеполитическое ведомство указало, что дипломаты должны вскоре покинуть Норвегию.

Ранее в шпионаже заподозрили более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. В МИД Германии подчеркнули, что сотрудники посольства якобы используют дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких политических, деловых, научных и военных информаторов.

Немецкие власти признали, что такой шаг не останется без последствий. В ответ Россия вышлет дипломатов Германии.