Швеция сообщила, что не хочет вступать в НАТО

Швеция по-прежнему не стремится вступать в НАТО. Ситуация вокруг Украины не появлияла на позицию страны относительно участия в альянсе. Об этом заявила государственный секретарь Карин Валленстен в интервью газете Politico.

«В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость… Наша политика безопасности определена… Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — сообщила Валленстен.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее в США был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине, или сразу после нее.

Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля. А президент США Джо Байден сместил сроки на один день и заявил, что нападение грядет 16 февраля. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на эти высказывания заявил, что все они абсолютно беспочвенны. Дипломат подчеркнул, что в подобных заявлениях можно рассмотреть лишь стремление администрации США максимально повысить градус пропагандистской кампании против России, сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема.